Официальные документы

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Его Превосходительству господину Си Цзиньпину, Председателю Китайской Народной Республики Его Превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, Президенту Республики Узбекистан Со светлыми помыслами, оптимизмом и уверенностью В приоритете — забота о пожилых людях Свою лепту может внести каждый Во всей красе любимая природа О противодействии коррупции Обратная связь: механизмы взаимодействия Вместо тепловозов — электровозы У народа, уверенного в своих силах, — великое будущее Ради процветания страны, ради благосостояния людей Добро в государственном масштабе Возрожденные производства: оправдан предоставленный шанс Приметы праздника Современный бассейн в подарок детворе Семь новогодних чудес столицы Искренние поздравления Новогоднее поздравление народу Узбекистана Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Дружба и сотрудничество между Китаем и Узбекистаном на благо народов двух стран Инициативы Узбекистана в рамках ОИС обсуждены в Вашингтоне Значимость доброго дела Развитие национальных массмедиа: итоги международной конференции Комментарий к постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017—2021 О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017—2021 годы Искренняя благодарность Искренние поздравления Искренние поздравления Его Превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, Президенту Республики Узбекистан Достижения науки — важный фактор развития О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных

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  1. Официально

Его Превосходительству господину Си Цзиньпину, Председателю Китайской Народной Республики

Янв 04, 2017 / ОФИЦИАЛЬНО

Ваше Превосходительство!Мне доставляет огромное удовольствие от имени узбекского народа сердечно поздравить Вас и весь китай-ский народ со знаменательной датой в незабываемой летописи нашего всестороннего и плодотворного сотрудничества — 25-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

Официальные документы

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О противодействии коррупции

Янв 04, 2017

Комментарий к постановлению Президента Республики …

Дек 31, 2016

О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017—2021 годы

Дек 31, 2016

Об объявлении 2 января 2017 года выходным днем

Дек 30, 2016

О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельно …

Дек 30, 2016

О внесении изменений и дополнений в некоторые закон …

Дек 30, 2016

О мерах по коренному совершенствованию системы раб…

Дек 29, 2016

О внесении изменений и дополнений в некоторые зако…

Дек 28, 2016

О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения

Дек 27, 2016

О назначении Окбутаева Х. К. на должность хокима Самаркандской области

Дек 27, 2016

О назначении Турсунова К. Б. на должность хокима Навоийской области

Дек 27, 2016

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан

Дек 27, 2016

ПОЛИТИКА

Дружба и сотрудничество между Китаем и Узбекистаном на благо народов двух стран

Дек 31, 2016 / ПОЛИТИКА

Наука и образование

Образование:  задачи  на перспективу

Дек 24, 2016 / НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫБОРЫ - 2016

Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

Дек 10, 2016 / ВЫБОРЫ - 2016

Медицина

От очков избавят за три дня

Дек 24, 2016 / МЕДИЦИНА

Общество

Со светлыми помыслами, оптимизмом и уверенностью

Янв 04, 2017 / ОБЩЕСТВО

За рубежом

Инициативы Узбекистана в рамках ОИС обсуждены в Вашингтоне

Дек 31, 2016 / ЗАРУБЕЖОМ

Культура

Во всей красе любимая природа

Янв 04, 2017 / КУЛЬТУРА

СПОРТ

Современный бассейн в подарок детворе

Янв 01, 2017 / СПОРТ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

  1. ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
  2. СТРАНА МОЛОДЫХ
  3. СУББОТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
  4. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
  5. ПУТЬ В ЧЕМПИОНЫ
  6. ПОКОЛЕНИЕ СЧАСТЛИВЫХ
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Выгодно семье, полезно потребителю

Март 25, 2016 / Деловой климат

В Каракалпакстане особое внимание уделяется развитию такой отрасли аграрного сектора экономики, как пчеловодство. Многие жители сельских районов за счет этого...

Конкурентоспособная продукция — виза на внешний рынок

Март 25, 2016 / Деловой климат

В нашей стране проводится системная работа по либерализации экономики, внедрению рыночных принципов и механизмов управления, дальнейшему улучшению деловой среды, устранению...

Колледж плюс фабрика

Март 25, 2016 / Деловой климат

Первая партия продукции, произведенная в учебно-производственном комплексе  Давлатабадского профессионального колледжа легкой промышленности города Намангана, была отправлена в торговую сеть еще...

Раньше срока заплодоносит сад

Март 25, 2016 / Деловой климат

В Кашкадарьинской области уделяется особое внимание разбивке интенсивных садов, агротехнике ухода за фруктовыми деревьями, развитию виноградарства, широкому внедрению передовых технологий...

Удобно, практично, эффективно

Март 25, 2016 / Деловой климат

За годы независимости приняты и последовательно совершенствуются нормативно-правовые документы, направленные на обеспечение неприкосновенности частной собственности, укрепление роли частного сектора в...

Благоприятная деловая среда и перспективы

Фев 19, 2015 / Деловой климат

По мере интенсивного развития предпринимательства и укрепления у людей чувства собственности все более процветают и регионы.

Всесторонняя поддержка инициатив

Фев 19, 2015 / Деловой климат

Масштабная работа по привлечению женщин к предпринимательской деятельности и активное участие в этом процессе банковских учреждений открывают широкие возможности перед...

Не клиент для банка, а банк для клиента

Фев 19, 2015 / Деловой климат

Надежное и стабильное развитие отечественной банковской системы открывает субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства широкие возможности для достижения новых рубежей...

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Сэкономить время и деньги 

Май 20, 2016 / Страна молодых

Всесторонняя поддержка идей и инициатив молодых является одной из приоритетных задач государства. Выдвигаемые ими проекты последовательно внедряются в жизнь. 

В вихре музыки и танца

Май 20, 2016 / Страна молодых

В соответствии с реализованной по инициативе Президента страны государственной программой по укреплению материально-технической базы и дальнейшему улучшению деятельности детских школ музыки и...

За «Маликой-01» последует «Малика-02»

Май 20, 2016 / Страна молодых

В Узбекистане осуществляются комплексные меры по поддержке изобретателей и рационализаторов. Инновационные разработки молодых ученых находят свое применение в разных отраслях экономики. 

Измерения абсолютной точности

Май 20, 2016 / Страна молодых

Отмечая достижения страны за 25 лет независимости, нельзя не подчеркнуть динамичное развитие медицины, которая поднялась на качественно новый уровень.

Палитра вдохновения

Фев 21, 2014 / Страна молодых

Выставка под названием «Ростки независимости» проходит в мемориальном парке-музее Камолиддина Бехзода

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В выходные хорошо отправиться в парк

Апр 23, 2016 / Субботнее настроение

Наступление весенних дней ознаменовало собой открытие в стране сезона работы парков культуры и отдыха населения. Сегодня эти ухоженные и красочно...

Сочный и полезный

Апр 23, 2016 / Субботнее настроение

Многим знакомо чувство усталости, которое часто возникает в весенний период. Учащаются простудные заболевания, недомогания. В этом виновата не весна, а различной степени авитаминоз...

Вдохнуть в картины жизнь

Апр 23, 2016 / Субботнее настроение

В рамках фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Государственном музее искусств Узбекистана проходит выставка народного художника страны Акмаля Икрамджанова.

К физическому совершенству

Апр 23, 2016 / Субботнее настроение

За годы независимого развития в нашей стране принят ряд указов Президента и правительственных постановлений, направленных на развитие детского спорта, проведена...

«Нарисую любимый город»

Июль 25, 2015 / Субботнее настроение

В столице прошел республиканский смотр-конкурс «Юный художник», где умение рисовать продемонстрировали учащиеся детских центров «Баркамол авлод» из всех регионов страны.

Ценный овощ — зеленый листовой салат

Июль 25, 2015 / Субботнее настроение

 Символом красоты и жизненной силы считали в Древней Греции нежные и сочные листья салата, которые греки употребляли в пищу ежедневно.

Олимпийский резерв Самарканда

Июль 25, 2015 / Субботнее настроение

За годы независимого развития в республике создана эффективная система подготовки профессиональных спортсменов и высококвалифицированного тренерского состава. Осуществляемые в этом направлении...

Юмор под аромат плова

Июль 25, 2015 / Субботнее настроение

В парке культуры и отдыха имени Алишера Навои города Андижана прошел вечер сатиры и юмора, а также конкурс поваров «Палов...

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Эпистолярный этикет в интернет-обращениях 

Фев 26, 2016 / Из первых уст

— Расскажите, как правильно обращаться в министерство или ведомство через «электронное правительство» по интернету? В какой срок мне ответят на...

Заседания госорганов: доступ свободный

Фев 26, 2016 / Из первых уст

— Недавно услышал, что теперь любой человек может присутствовать на собраниях в госорганах. Хотелось бы получить разъяснение по поводу данного...

Зику в Узбекистане не ждут

Фев 26, 2016 / Из первых уст

— Слышали, что в странах Южной Америки распространен вирус Зика. Насколько велика вероятность заражения им в нашей стране и чем...

Активной молодежи — дома «Камолот»

Фев 26, 2016 / Из первых уст

— В нашей стране уделяется большое внимание укреплению института семьи, всемерно поддерживаются стремления и инициативы молодежи. Знаю, что общественное движение...

В гостях у природы 

Фев 26, 2016 / Из первых уст

— Прекрасна природа Узбекистана. Весной хотели бы с семьей сходить в поход — погулять по Угам-Чаткальскому государственному национальному природному парку...

Выбор за мамой

Сен 12, 2014 / Из первых уст

      — В данный момент я жду ребенка, находясь при этом в отпуске по уходу за ребенком до двух лет. Какие виды...

Реализовать идею

Сен 12, 2014 / Из первых уст

      — СМИ сообщали о проведении в республике конкурса среди выпускников академических лицеев и профессиональных колледжей «Моя бизнес-идея». Расскажите, какие возможности...

Привилегии для ремесленников

Сен 12, 2014 / Из первых уст

 — Я занимаюсь национальной вышивкой. Хотела бы стать членом Ассоциации народных мастеров, ремесленников и живописцев  «Хунарманд». Какие льготы предусмотрены для...

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Волнение уступает храбрости 

Апр 08, 2016 / Путь в чемпионы

Во время соревнований, переступая порог спортивного зала, полного болельщиков, любителей фехтования, каждый раз  охватывает сильное волнение. Переживаю, думая, как выступлю...

Голы, очки, секунды

Апр 08, 2016 / Путь в чемпионы

ФУТБОЛ Состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК.

Взрастить настоящих атлетов

Апр 08, 2016 / Путь в чемпионы

В деле укрепления физического здоровья детей, подготовки будущих победителей и призеров международных соревнований немалая заслуга принадлежит детско-юношеским спортивным школам. 

Стать пограничником в юности

Апр 08, 2016 / Путь в чемпионы

Важную роль в воспитании истинных патриотов, уважающих традиции и культуру, духовные ценности народа играют трехступенчатые военно-патриотические соревнования «Ёш чегарачилар» — «Молодые...

Успех наших гандболистов

Июль 17, 2015 / Путь в чемпионы

Юношеская сборная Узбекистана по гандболу заняла первое место на прошедшем в Милане престижном турнире Международной федерации гандбола – соревновании за...

На выбор — в любую секцию

Июль 17, 2015 / Путь в чемпионы

За короткий по историческим меркам период времени в нашей республике созданы сотни современных, хорошо оснащенных спортивных объектов, реконструированы ранее действующие...

Впереди — на воде и суше

Июль 17, 2015 / Путь в чемпионы

Древний Самарканд стал местом проведения сразу двух спортивных турниров — первенства Узбекистана по судомодельному и автомодельному спорту. В соревнованиях приняли...

«Королева спорта» набирает популярность

Авг 11, 2014 / Путь в чемпионы

Успехи независимого Узбекистана достигнуты во многом благодаря последовательному и непрерывному реформированию всех сфер жизни общества. Не составляет исключения и направление спорта. Так...

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Плавание в удовольствие

Апр 08, 2016 / Поколение счастливых

Реконструированный недавно крытый плавательный бассейн в детско-юношеской спортивной школе № 7 Гиждуванского района Бухарской области стал излюбленным местом для проведения...

Из колледжа — в бизнес

Окт 24, 2014 / Поколение счастливых

Тому свидетельством служат недавно открывшиеся в Бухарской области предприятия «Гиждувон чевартекс» и «Гиждувон талаба тикувчилари», которые возглавляют молодые гиждуванские предприниматели...

Солнце, воздух и вода…

Июль 25, 2014 / Поколение счастливых

КОГДА мы слышим словосочетание «счастливое детство», воображение рисует красочную картинку: из манящего прохладой бассейна раздается звонкий ребячий смех, во все...

Незабываемое детство

Июль 25, 2014 / Поколение счастливых

«Каждому ребенку забота и внимание» — под таким девизом в столичном зоопарке прошло благотворительное мероприятие.

Под аккомпанемент японского оркестра

Июль 25, 2014 / Поколение счастливых

Фортепианная школа Узбекистана имеет высокий авторитет во всем мире. Молодые узбекские музыканты блестяще представляют музыкальное искусство республики за рубежом.

Вперед, за победами

Июль 25, 2014 / Поколение счастливых

В дни школьных каникул детский центр «Баркамол авлод» города Нукуса ничуть не утратил своей популярности — юные жители столицы северного...

Городок мечты

Апр 18, 2014 / Поколение счастливых

  Учащийся колледжа сферы услуг Джалалкудукского района Андижанской области Амирхан Абдурашидов, увлекающийся архитектурой и дизайном,  воплощает свои задумки в макетах зданий...

Весело, когда интересно

Апр 18, 2014 / Поколение счастливых

По каким критериям определить лучший детсад?