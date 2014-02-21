Официальные документы

Эпистолярный этикет в интернет-обращениях Фев 26, 2016 / Из первых уст — Расскажите, как правильно обращаться в министерство или ведомство через «электронное правительство» по интернету? В какой срок мне ответят на...

Заседания госорганов: доступ свободный Фев 26, 2016 / Из первых уст — Недавно услышал, что теперь любой человек может присутствовать на собраниях в госорганах. Хотелось бы получить разъяснение по поводу данного...

Зику в Узбекистане не ждут Фев 26, 2016 / Из первых уст — Слышали, что в странах Южной Америки распространен вирус Зика. Насколько велика вероятность заражения им в нашей стране и чем...